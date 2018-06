Oud-Bakelnaar Tjeu van Roij vindt Gilde als partner voor verdere groei

EINDHOVEN - Oud-Bakelnaar Tjeu van Roij bouwt met Elcee Group aan een internationaal bedrijf in industriële onderdelen. Hij kijkt voor acquisities ook rond in de regio Eindhoven.

Van Roij heeft in investeringsmaatschappij Gilde een nieuwe partij gevonden voor de verdere groei van zijn Elcee Group.

Van Roij bouwde het op de Nederlandse markt gerichte bedrijf in klantspecifieke industriële onderdelen uit tot internationale onderneming. Het in Dordrecht gevestigde Elcee telt nu bedrijven in België, Duitsland (drie), China (drie), Scandinavië en Polen. De omzet groeide sinds de komst van Van Roij in 2014 van 30 tot 100 miljoen euro. De groep telt 300 medewerkers.

Elcee heeft diverse klanten in de regio Zuidoost-Brabant, waaronder VDL.

Regio

De oud-Bakelnaar, in het verleden actief met de Van Roij Groep in Deurne, houdt zijn oog ook op de regio gericht. ,,We kijken voor nieuwe acquisities ook naar bedrijven in deze regio." Eerder lijfde hij met Elcee het Udense LKL Staal in.

Van Roij verwacht versneld te kunnen groeien met de inbreng van Gilde Buy Out Partners. Dat neemt als investeerder naar verwachting de plaats in van TransEquity Network in Den Bosch. Als de mededingingsautoriteiten instemmen met de voorgenomen transactie dan wordt die naar verwachting eind juli afgerond. Behalve Gilde zal ook het bredere management van Elcee toetreden als aandeelhouder. Van Roij blijft grootaandeelhouder en algemeen directeur.

Leidend

,,De ambitie is om een leidende speler in Europa te worden op het gebied van industriële componenten", verwoordt Van Roij. ,,We willen uitbreiden naar Midden- en Noord-Europa en naar de Verenigde Staten of andere landen."