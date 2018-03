Oud-bankier Eric (45) wil Latijns-Amerika veroveren met oerhollandse stroopwafels

In de bedrijfsloods van Van Maasdijk in Quito hangt de zoete geur van stroopwafels. Vijf in het blauw gestoken vrouwen produceren 2.500 wafels per dag, 60.000 per maand. Na hectische jaren als bankier in Londen is het voor Eric van Maasdijk nog altijd een avontuur.



Met een Nederlandse vader en een moeder uit Ecuador kent Van Maasdijk beide landen goed. Hij groeide op in Ecuador, verbleef lange tijd in Europa (studie in Nederland, werk in de financiële wereld van Londen) maar keerde uiteindelijk terug naar hoofdstad Quito op 2.800 meter hoogte.



Door de hoge importtarieven en de voorrang van eigen waar in supermarkten besloot Van Maasdijk Ecuadoraanse stroopwafels te maken, met lokale ingrediënten. Een hele klus. ,,Ik heb onder meer zestien kilo aan verschillende soorten meel naar Nederland gestuurd om in een voedsellaboratorium te laten testen. Dat was een heel gedoe, omdat 'wit spul uit Zuid-Amerika' bij de douane nogal wat vraagtekens oproept.''



