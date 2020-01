Oud-hoofdsponsor Helmond Sport Albema Robema is failliet

Nekslag

Directeur Arnold Mulder zag het einde van zijn bedrijf aankomen. ,,Het is niet iets dat komt van vandaag op morgen. In korte tijd vielen verschillende klanten en omzet weg. Dan is het geen haalbare kaart meer om door te gaan. We hebben er alles aan proberen te doen om door te gaan. Alleen was een reorganisatie geen optie meer toen eind november twee grote klanten hun contract opzegden. Dat was de nekslag voor ons. De concurrentie met grote bedrijven konden we qua prestaties nog wel aan, maar qua prijsniveau niet meer.”