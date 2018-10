‘Oud-Vestia topman Staal sluisde 2,2 miljoen euro weg uit stichting’

Staal was geestelijk vader van de stichting, die in de jaren negentig werd opgericht en waar verschillende Nederlandse gemeenten en woningcorporaties geld in stortten. De nieuwe bestuurders van de stichting, Willem van Nielen en Aarnout de Bruijne, hebben Staal diverse malen gesommeerd om de bedragen terug te betalen aan stichting HASA. Dat is niet gebeurd .

Terugbetalen

,,Uit ons onderzoek is gebleken dat voor een bedrag van 2,2 miljoen gelden niet zijn besteed aan het doel van de stichting. Wij menen dat dat geld terugbetaald moet worden. We hebben de heer Staal meerdere malen opgeroepen en verzocht om medewerking te verlenen dat bedrag terug te betalen. Dat is niet gebeurd en daarom moeten wij nu beslag gaan leggen”, aldus Van Nielen.



Staal zou met geld van de stichting onder meer vliegtickets voor privégebruik hebben gekocht. In januari 2012 bleek dat woningcorporatie Vestia door dubieuze financiële constructies in zwaar weer verkeerde. Staal heeft altijd ontkend daar iets van te hebben geweten. Het vermoeden bestaat dat hij de schikking die hij met Vestia trof heeft betaald met geld van HASA.



Er loopt al langer een strafrechtelijk onderzoek naar Staal in deze zaak. Justitie verdenkt hem ervan 1,2 miljoen euro achterover te hebben gedrukt. Hij wordt verdacht van verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij werd vorig jaar april opgepakt, waarna huiszoekingen volgden.