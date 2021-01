Oud-voorman VNO-NCW Hans de Boer (66) overleden

De besturen en de medewerkers van VNO-NCW en MKB-Nederland zijn geschokt en vol verdriet, melden zij op de website over zijn plotselinge overlijden, slechts vier maanden nadat hij afscheid nam als voorzitter van VNO-NCW.

De Boer was ruim zes jaar de voorman van VNO-NCW toen hij op 21 september afscheid nam. Jarenlang was hij zeer invloedrijk in politiek Den Haag. In zijn periode als voorzitter van VNO-NCW maakte hij veel verandering mee. Alleen al in zijn laatste jaar als voorzitter kwamen er onder meer een pensioenakkoord, een akkoord over topvrouwen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

De Boer was in zijn werkzame leven de man van de gepeperde uitspraken - ‘uitkeringstrekkers zijn labbekakken’ - , maar hij bereikte ook veel en had veel invloed. In 2002 werd hij gevraagd om minister van Economische Zaken te worden. Hij liet de kans passeren.

Het quotum voor vrouwen aan de top voor het bedrijfsleven bestempelde De Boer als zwaktebod. De zelfverrijking van topmanagers in grote banken en bedrijven noemde hij onbetamelijk en in de discussie over de dividendbelasting zei hij trots te zijn dat hij “aan de goede kant van de streep” strijdt vóór het afschaffen ervan.

Bij de zoektocht naar een opvolger voor de uitgesproken De Boer bij de werkgeversorganisatie werd gezocht naar een verbinder. Dat was een kwaliteit waar het De Boer de afgelopen jaren aan ontbrak.

Premier Mark Rutte memoreert hem op Twitter als 'Een dierbare vriend met een echt ondernemershart, die zich vol overgave en energie inzette voor het Nederlandse bedrijfsleven.' Samen met Rutte pleitte De Boer hartstochtelijk voor de afschaffing van de dividendbelasting om de hoofdkantoren van multinationals voor Nederland te behouden. Na het vertrek van Unilever naar Londen ging de coalitie voor de afschaffing liggen, maar De Boer bleef voorstander.

Stevig

Voorzitter Piet Fortuin van vakbond CNV : ,,Hans de Boer was een constructieve gesprekspartner in de polder. Een man die hield van het maatschappelijk debat. Stevig op de inhoud, maar altijd met oog voor zijn gesprekspartners. Een prettige onderhandelaar waar we de afgelopen jaren goed mee hebben samengewerkt. Het is triest dat hij, juist nu hij zou genieten van een welverdiend pensioen, zo vroeg is overleden.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Erfenis

In zijn afscheidsinterview met deze site antwoordde De Boer op de vraag 'Wat is uw erfenis?’: ,,Ik denk dat ik de geschiedenis inga als de werkgeversvoorzitter die de meeste akkoorden heeft gesloten met de vak­beweging. Het pensioenakkoord, de ­industriële strategie voor het klimaat­akkoord, de arbeidsongeschiktheids­verzekering voor zzp’ers. Waar ik heel trots op ben is het gezamenlijke verhaal met toenmalig FNV-voorzitter Ton Heerts over de sociale werkvoorziening. Het akkoord over meer vrouwen en diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Dit is vooral van de laatste drie jaar, waarin we heel dicht bij elkaar zijn ­gekomen.’’

Schok

Cees Oudshoorn, algemeen-directeur VNO-NCW: ,,Het plotselinge overlijden van Hans is een diepe schok voor de organisatie van VNO-NCW en MKB-Nederland. Hans was een geliefde voorzitter, een uniek mens, ontwapenend, oprecht én uitgesproken en zeer bij ons betrokken. Met zijn scherpe geest, intelligentie en ongedwongen stijl in de omgang met mensen was hij een groot voorbeeld voor ons allen.‘’

Van 1997 tot 2003 was De Boer voorzitter van MKB-Nederland. ‘De ridder van het kleinkapitaal’, zoals hij zelf vaak grapte. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ,,Hans was een fantastische collega, maar zeker ook mentor, en met hem wist je altijd precies waar je aan toe was. Met bevlogenheid heeft hij zich vele jaren ingezet voor ondernemers, groot en klein. Eerst als één van mijn voorgangers bij MKB-Nederland, later bij VNO-NCW. Wij gaan hem enorm missen en onze gedachten zijn bij zijn gezin en andere dierbaren.’