Oud-voorzitter van Nissan Carlos Ghosn aangeklaagd in Japan

Gras als nieuw schoner stookmid­del moet de wereld redden

8 december VELDHOVEN - Laat die kolencentrales maar open, zegt deze Veldhovense ondernemer. Hij wil er briketten van olifantsgras in verbranden. Die leveren bijna net zoveel energie als kolen. Oh, en hij gaat met het gras ook nog ontbossing in Afrika tegen.