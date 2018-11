Oud-werknemer van NRE Eindhoven haalt Eneco voor rechter om ontslagvergoeding

Met enkele van de 125 werknemers van E.on is een conflict ontstaan over het recht op een ontslagvergoeding. Dit wegens onenigheid over de reistijd tussen hun woning en de nieuwe werkplek van Eneco in Rotterdam. Een van hen start daarom een juridische procedure tegen Eneco. Haar advocaat Erik Jansen van Peelland Advocaten in Helmond stuurt daarvoor volgende week een dagvaarding.

E.on werd begin dit jaar overgenomen door Eneco. De werknemers konden in de vestiging in Rotterdam aan de slag of gebruikmaken van een vertrekregeling met ontslagvergoeding. Dat laatste geldt als de reistijd van de woning naar de vestiging in Rotterdam 1,5 uur of meer is, een standaard die ook de UWV hanteert. Volgens Jansen heeft Eneco echter eenzijdig het criterium veranderd. Werd eerst gerekend van de voordeur van de werknemer naar de ingang van de Rotterdamse vestiging, vanaf augustus werd gerekend van voordeur naar station Alexander in Rotterdam. "Dat heeft er voor mijn cliënt toe geleid dat de reistijd van 1 uur en 53 minuten plotseling 1 uur en 25 minuten werd. Net te weinig dus om aanspraak te maken op de afvloeiingsregeling, terwijl ze feitelijk dagelijks een totale reistijd van bijna vier uur zou hebben."

Grote boosheid

Volgens Jansen, die de naam van zijn cliënt niet wil noemen, is er grote boosheid bij de betrokken werknemers en bij de ondernemingsraad (OR). Eneco heeft volgens hem de OR onder grote druk gezet. Maar deze is niet akkoord gegaan, terwijl volgens Jansen vakbond FNV wel ingestemd heeft met de nieuwe berekening van de reistijd.

Ruud Cornelisse van vakbond FNV zegt dat de reistijd tussen station Alexander en Eneco hooguit vijf minuten is. "In notulen van een vergadering stond dat voor de reistijd naar het station was gekozen. Omdat het op zich een goede regeling was is dat verslag door de OR en door ons goedgekeurd. Het gevolg was dat vijf werknemers nu buiten de boot vielen. In twee gevallen heeft de bezwaarcommissie de aangevoerde bezwaren goedgekeurd. In drie gevallen heeft Eneco gelijk gekregen." Volgens Cornelisse gaat het in één geval om een mevrouw met een afkoopsom 'met zes nullen' en is dat de reden dat Eneco niet toegeeft.