Ouder winkelpersoneel veel minder kans op nieuwe baan na ontslag

De ouderen moeten het vooral hebben van kleine, gespecialiseerde winkels, blijkt uit onderzoek door uitkeringsinstantie UWV. Zij komen makkelijker aan werk in bijvoorbeeld sanitairwinkels, sportzaken en bouwmarkten.



Arbeidsmarktdeskundige Freek Kalkhoven bij UWV raadt ouderen aan om te kijken naar banen bij dergelijke winkels waarvan de verkoop niet hevig leunt op webwinkels. ,,De kansen voor verkoopmedewerkers van vijftig jaar en ouder verschillen sterk per segment. Als verkoper heb je minder goede arbeidsmarktkansen in winkels met een breed en algemeen productassortiment, zoals van boeken en kantoorartikelen. De verkoop van dergelijke producten verschuift steeds meer naar webwinkels'', aldus Kalkhoven.



De laatste jaren zijn door faillissementen en reorganisaties vele duizenden winkelbanen verloren gegaan, vooral bij grote ketens en warenhuizen. De aantrekkende economie zorgt inmiddels voor herstel van de werkgelegenheid. Het UWV verwacht dat er zowel dit jaar als in 2018 zo'n 18.000 banen bijkomen in de detailhandel, nadat in de afgelopen drie jaar veel banen verloren zijn gegaan bij grote warenhuizen en winkelketens.