Ouderenbond wil senioren veertig dagen 'droogleggen'

De actie, die sterke overeenkomsten vertoont met het bij jongeren populaire Dry January, is geïnspireerd op de katholieke traditionele vastentijd die jaarlijks begint op Aswoensdag, een periode van veertig dagen van bezinning voor de gelovigen. ,,We hebben gekozen voor deze uitdaging omdat de doelstelling haalbaar is'', claimt een woordvoerder van de grootste ouderenorganisatie van Nederland. ,,Je kunt wel heel veel informatie geven over overmatig alcoholgebruik en heel belerend of bestraffend hiermee omgaan, maar we denken dat je met een knipoog meer bereikt.''



KBO-PCOB ziet dat problematisch drankgebruik steeds vaker voorkomt, ook onder hun leden. Floor van Bakkum van verslavingsinstelling Jellinek onderschrijft dat. ,,Het is een generatie die gewend is om te drinken'', stelt ze. De zweem van gezelligheid die om alcoholgebruik heen hangt, helpt ook niet heel erg mee. ,,Het is bijna raar als je naar een feestje gaat en er is geen alcohol. Wat je ziet is dat mensen er daardoor een gewoonte van maken en bijvoorbeeld dagelijks na hun werk drinken, op zoek naar dat gevoel. Als je dat dagelijks doet en je gaat met pensioen, dan zien we dat mensen uit eenzaamheid en verveling eerder op de dag beginnen met drinken en dus langer doorgaan.''