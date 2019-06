Overname Eindhovense TMC Groep krijgt goedkeuring van ACM

Systeem van NXP in Eindhoven houdt alertheid van de chauffeur in de gaten

11:35 EINDHOVEN - Chips, sensoren en software van NXP nemen steeds meer taken van de chauffeur over. Totdat de auto helemaal autonoom rijdt gaat de chipfabrikant in Eindhoven nu ook in de gaten houden of de chauffeur nog wel alert genoeg is.