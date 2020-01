Overname milieutak Baetsen uit Veldhoven door Remondis krijgt groen licht

Baetsen stelde dat de beide bedrijfsonderdelen verdere investeringen vergen om koploper te kunnen blijven in hun sector. Het bedrijf is inzamelaar van huishoudelijk afval in onder meer Veldhoven, Waalre, Best, Son en Breugel en gemeenten in de Kempen. Door de verkoop gaan ongeveer tweehonderd van de ruim driehonderd medewerkers over naar nieuwe eigenaar Remondis.