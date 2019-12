Overname verpakker Van Veghel in Eindhoven door Weertse branchegenoot

Volgens directeur Dimitri Romeijnders van Morpak levert de krachtenbundeling van de twee bedrijven direct resultaat op voor hun klanten. „Samen bieden we honderd jaar specifieke kennis en ervaring in de verpakkingsbranche.” Ook eigenaar Jan van Veghel van Van Veghel ziet voordelen. „We combineren de modernste ontwerp- en productietechnologieën met vakmanschap en de traditionele waarden van twee familiebedrijven.”

Volgens Romeijnders heeft de hightech verpakkingsindustrie te maken met schaalvergroting die forse investeringen in innovaties met zich meenemen. „Het ligt voor de hand gezamenlijk op te trekken in een concurrerende markt die steeds hogere eisen stelt en permanent in beweging is. Morpak en Van Veghel speelden tot op heden beide in de Europa League. Dankzij deze krachtenbundeling hebben we vanaf nu toegang tot de Champions League van de industriële en logistieke verpakkingen.”