Overwegend herstel op Europese beurzen

Leerling Frank volgt Marco als leermeester bij AAE in Helmond

9:27 HELMOND - Marco Huijbregts (49) won in 2012 de ir. Noordhofprijs voor beste vakman in de metaal. Zijn voormalige leerling Frank Kolenberg (32) is dit jaar een van de genomineerden. Hij is nu zelf ook praktijkopleider bij AAE in Helmond.