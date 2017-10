Paarden bloeden voor melk en varkensvlees

Gedurende ongeveer elf weken wordt bij drachtige merries een of twee keer per week tien liter bloed afgetapt uit hun halsslagader. Als de halfwilde paarden tegenstribbelen worden ze geschopt en geslagen, zo is te zien op videobeelden. Na de vijfde maand van de dracht zit het vruchtbaarheidshormoon niet meer in het bloed. Het veulen wordt dan meestal geaborteerd, zodat de merries sneller opnieuw drachtig worden.



De verzwakte merries kampen volgens de dierenwelzijnsorganisaties vaak met complicaties van miskramen, bloedarmoede en infecties. Op de velden rond de bloedboerderijen filmden ze kreupele, uitgemergelde merries en karkassen van dieren die het zware productieproces niet hebben overleefd.



Over vergelijkbare beelden ontstond 2,5 jaar geleden al grote ophef. Het Europees Parlement nam in maart vorig jaar een voorstel aan van de Partij voor de Dieren om de import te verbieden van diergeneesmiddelen waarvan de productie dierenleed veroorzaakt. Dat is nog altijd niet gebeurd. Behalve de Europese Commissie moet ook een meerderheid van de Europese landen er nog mee instemmen. Volgende week staat het onderwerp in Brussel op de agenda van de landbouw- en visserijraad.