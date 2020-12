Pakketbezorgers bereiden zich voor op mogelijke extra drukte

PostNL kijkt of de capaciteit van het bedrijf kan worden vergroot, nu het vanaf dinsdag wellicht nog drukker gaat worden voor pakketbezorgers. Ingewijden bevestigden maandag dat het kabinet wil dat niet-essentiële winkels in de nacht van maandag op dinsdag hun deuren sluiten. Het bezorgbedrijf kan het daardoor nog drukker gaan krijgen, als de drukte van de winkelstraten zich verplaatst naar online.

,,We bereiden ons voor op verschillende scenario’s, dat doen we al sinds het begin van de coronacrisis”, reageert een woordvoerster van PostNL. ,,We kijken daarbij als eerste hoe we veilig kunnen doorwerken. Op al onze locaties dragen we mondkapjes en houden we 1,5 meter afstand. Aan die coronamaatregelen kunnen we geen concessies doen.”

Het bedrijf vergrootte zijn capaciteit sinds het begin van de coronacrisis al met 70 procent. ,,We kijken elke keer of en waar we onze capaciteit kunnen vergroten”, aldus de zegsvrouw. ,,Maar uiteraard zijn er ook beperkingen. We werken al met veel meer nieuwe mensen, elke dag gaan er nu 5500 mensen op pad om pakketten te bezorgen.”

Topdrukte

Afgelopen weken werd al duidelijk dat PostNL kampt met topdrukte, en dat het bedrijf tegen de grenzen van zijn capaciteit zit. De pakketbezorger bezorgde een recordaantal aan pakketten, en moest ook een deel van de klanten en webwinkels teleurstellen. Alles bij elkaar wordt gemiddeld zo’n 95 procent van de pakketten op tijd bezorgd.

Quote We bereiden ons voor op verschil­len­de scenario’s, dat doen we al sinds het begin van de coronacri­sis Woordvoerster PostNL Bij pakketbezorger DHL wordt teruggeschakeld naar het hoogste niveau. ,,Dat is het niveau van de week van Black Friday”, zegt een woordvoerder. ,,Toen lukte het ons ook om zonder noemenswaardige vertragingen pakketjes te bezorgen.”



Of dat de aankomende tijd weer gaat lukken, hangt er deels van af of de afhaalpunten in winkels open mogen blijven. ,,Die zijn een cruciale schakel in ons hele systeem, en voor kleinere ondernemers en particulieren de toegang tot ons netwerk.”

Piekperiode

Pakketbezorger DPD zegt tot nu toe goed door de piekperiode heen te komen. Door de opening van een nieuw sorteercentrum in Amsterdam en een depot in Limburg wist de bezorger de capaciteit voor aanvang van de piek uit te breiden. ,,In de drukke perioden kan het zijn dat pakketten er langer over doen, dus wij raden iedereen aan om op tijd te bestellen”, aldus een woordvoerder.



Volgens het bedrijf wordt 98 procent van de pakketten nog steeds binnen een uur van de afgesproken tijd bezorgd.

