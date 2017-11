Pakketbezorgers houden PostNL overeind

De bezorging van pakketten leverde afgelopen kwartaal 274 miljoen euro aan omzet op, ruim een vijfde meer dan een jaar eerder. Dat was ruimschoots voldoende om de daling bij de postbezorging op te heffen, waar de opbrengsten met 4 procent terugliepen. De totale omzet, inclusief onder meer de internationale tak, steeg met 5 procent tot 809 miljoen euro.



Eerder deze maand trok vakbond FNV echter aan de bel over de sterk groeiende pakketmarkt. De werkomstandigheden voor bezorgers bij het postbedrijf zouden veel beter kunnen. ,,De werkdruk is onmenselijk hoog. De laatste tijd is de pakketmarkt booming, maar PostNL zet veel te weinig mensen in. En de huidige werknemers krijgen minimaal betaald'', aldus onderhandelaar Ger Deleij. FNV dreigde met een grote staking rondom de feestdagen.