Pakketbezorgers PostNL eisen hoger uurtarief: ‘We draaien bizarre weken’

In een open brief aan PostNL-ceo Herna Verhagen stellen de pakketbezorgers dat de enorme incidentele werklast door de coronamaatregelen de spreekwoordelijke druppel is. Zij ervaren de trots die ceo Herna Verhagen maandag in het AD zei te voelen voor pakketbezorgers totaal niet. ‘Zoals u weet draaien pakketbezorgers momenteel bizarre weken. Het coronavirus houdt huis in Nederland en heeft grote gevolgen voor ons als bezorgers. We werken ons een slag in de rondte om Nederland mee draaiende te houden.’



De BVPD eist daarom uiterlijk maandag klokke negen uur in de ochtend van PostNL ‘een concreet aanbod voor een eerlijk tarief, betaling van alle uren en vergoeding van de extra handelingen ten tijde van de coronapandemie’. Momenteel kunnen pakketbezorgers hun scanapparaat onder meer niet gebruiken. Consumenten moeten hun identiteitsbewijs pakken en de laatste drie cijfers voorlezen. ,,Een tijdrovende check”, stelt de belangenclub.



Mocht PostNL het ultimatum laten passeren dan zegt de BVPD naar de rechter te stappen. ,,Ook zullen we dan een klacht bij de Autoriteit Consument en Markt indienen wegens misbruik van uw monopoliepositie.”