Palletwagen van F3-Design in Eersel vindt zelf zijn weg door de fabriek

Maar sinds Lepelaars begin vorig jaar de Nipper, een zelfrijdende palletwagen, op een beurs in Stuttgart presenteerde, werd F3-Design in een keer een internationaal hightech bedrijf. „Ik wist niet wat me overkwam. We kregen een stormloop op de Nipper van niet de geringste bedrijven over de hele wereld. We zijn daarom nu in hoog tempo een internationaal dealernetwerk aan het opzetten om onze klanten overal te kunnen bedienen.”