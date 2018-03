Panden Zweegers in Eindhoven en Helmond gaan onder de hamer

EINDHOVEN/HELMOND - De 55 gebouwen uit het Nederlandse vastgoedimperium van Frank Zweegers worden per executieveiling verkocht. Dat meldt dinsdag Vastgoedjournaal dat het prospectus voor de in mei te houden veiling door BOG Auctions in handen heeft.

Onderdeel van te veilen portefeuille van Zweegers' vastgoedbedrijf Breevast zijn het voormalige kantoorgebouw aan de Vonderweg tegenover het Philips Stadion en het pand van de rechtbank aan het Stadhuisplein in Eindhoven. Ook het bedrijfsgebouw van de Hema-bakkerij aan de Zuiddijk in Helmond gaat onder de hamer.

De eigendommen van geboren Geldroppenaar Zweegers worden verkocht nadat het Breevast niet lukte nieuwe financiers te vinden voor het Nederlands vastgoed dat voor een dikke 600 miljoen euro is aangeschaft. Zweegers bouwde zijn portefeuille op tijdens de hoogtijdagen voor vastgoedbeleggingen. Breevast bezit ook nog onroerend goed in het buitenland, met name in België en in de Verenigde Staten.

Op de lijst van 55 panden staan ook het kantoorgebouw van ING Bank aan het Schimmelt in Eindhoven, een deels door Randstad gehuurd pand aan de Keizersgracht in Eindhoven en een kantoorpand in Geldrop aan de Molenstraat.

