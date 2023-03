Pas in de zomer komt er een eind aan de almaar duurder wordende boodschappen: ‘Kosten lopen nog steeds op’

Buitenland­se toerist weet Nederland weer te vinden: vorig jaar 16 miljoen gasten uit andere landen

Het aantal gasten dat vorig jaar verbleef in Nederlandse hotels, appartementen en bungalowparken steeg in een jaar met 40 procent naar 44 miljoen. Daarmee is de branche bijna weer terug op het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.