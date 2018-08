Passagiers Schiphol wachten al anderhalve dag op vertrek: 'Mijn bloed kookt'

Honderdzeventig passagiers van Royal Air Maroc wachten al anderhalve dag op vertrek van hun toestel van Schiphol naar Marokko. De vlucht is inmiddels vijf keer vertraagd en het is onduidelijk of het toestel vandaag nog vertrekt. ,,Het is totale chaos.”

Op de site van de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij staat te lezen dat de vlucht AT621 is geannuleerd, maar de passagiers hebben net te horen gekregen dat de vlucht toch doorgaat.

,,Ik probeer niet boos te worden op mensen die hier niets aan kunnen veranderen, maar mijn bloed kookt”, zegt een boze Rachid Boach. ,,Het is hier totale chaos. De communicatie is zo slecht."

Samen met circa honderdzeventig reizigers zit hij in de lobby van het hotel Ibis bij Schiphol. ,,Er zitten hier hele families met kinderen en oudere vrouwen. We hebben geen idee waar we aan toe zijn en we kunnen ook niet bij onze bagage”, vertelt hij gefrustreerd.

Nacht doorgebracht

De reizigers hebben de nacht in het hotel doorgebracht nadat de vlucht keer op keer werd uitgesteld. De vlucht stond gisterochtend gepland om 10.20 uur naar de havenplaats Al Hoceima.

Eerst werd de vlucht uitgesteld naar 14.00 uur, daarna naar 19.00 uur. ,,We werden met een shuttlebus naar het hotel gebracht en zouden vanochtend om 10.00 uur vliegen. Vanochtend kregen we te horen dat de reis weer was uitgesteld, naar 21.00 uur. Vervolgens hoorden we dat de vlucht geannuleerd is en nu gaat-ie mogelijk toch weer door."

Misschien vanavond

De passagiers kregen vanmiddag te horen dat er misschien een vlucht vertrekt om 18 uur maar dat niet alle passagiers in dat geval mee kunnen. ,,Het is nog volledig onduidelijk", aldus Boach.

Wat de reden van de extreme vertraging is, is ook onduidelijk. Een medewerkster van de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij kan er niet meer over vertellen, behalve dat ze het ‘vervelend vindt voor de reizigers’. Ook wijst ze op de compensatieregeling waar de passagiers een beroep op kunnen doen.

Passagier Boach vermoedt dat de politieke situatie in Al Hoceima mogelijk aanleiding is voor het uitstel. Er wordt voor ongeregeldheden gevreesd.