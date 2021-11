Peddler breidt bezorgdienst voor lokale winkeliers uit

Peddler, de online boodschappendienst die producten van lokale winkeliers bezorgt, breidt uit. De Amsterdamse start-up heeft bij (inter)nationale investeerders 4 miljoen euro opgehaald en gaat zijn diensten niet alleen aanbieden in Amsterdam en Utrecht, maar ook in andere steden.

Die expansie begint deze maand in Den Haag en Rotterdam, in januari verwacht Peddler te beginnen in Maastricht, Den Bosch, Nijmegen en Groningen. Ook staat uitbreiding naar kleinere plaatsen en mogelijk ook Duitsland op het programma.

Mede door de opkomst van online shoppen hebben fysieke winkels het lastig. Volgens het CBS daalde het aantal winkelvestigingen in het afgelopen decennium met ruim 11 procent, terwijl het aantal webwinkels verdrievoudigde. Branchevereniging INretail becijferde dat winkeliers in de grote steden in coronatijd een kwart minder omzet draaiden dan voor de uitbraak.

Uitkomst

De lancering van Peddler in 2020 was volgens oprichter en mede-eigenaar James Klymowsky voor Amsterdamse en Utrechtse ondernemers met fysieke winkels een uitkomst. ,,Inmiddels werken we samen met 400 winkeliers die hun producten op ons online platform aanbieden. Bezorgers brengen de bestellingen nog dezelfde dag per elektrische bakfiets bij de klanten thuis. Je kunt onder meer bestellen bij bakkers, bloemisten, biowinkels en speelgoedzaken. Ons nieuwe verkoopkanaal leverde de middenstand een welkome extra inkomstenbron op en we merken dat er nog steeds behoefte aan is.’’ Volgens Klymowsky wist zijn bedrijf alleen al in Amsterdam met 150 koeriers voor miljoenen euro's aan producten bij 30.000 klanten te bezorgen.

,,Deze bijdrage aan de lokale economie is een cruciaal onderdeel van ons bedrijf. Daarmee onderscheiden we ons ook van de vanuit dark stores (magazijn of verkooppunt dat zich uitsluitend richt op online winkelen, red.) opererende flitsbezorgdiensten die sinds kort in veel steden actief zijn. Onze technologie maakt het makkelijker voor ondernemers om te floreren. Dat is goed voor de leefbaarheid in onze steden, en zorgt er ook voor dat ons platform kan blijven groeien.’’

Minder uitstoot

Alle producten die mensen zoeken, zijn volgens de Peddler-baas voor een groot deel in de winkels om hen heen te vinden. ,,Via ons online kan iedereen lokaal blijven kopen op het moment dat het hen het beste uitkomt. Online shoppen bij webgiganten als bol.com en Amazon is dan minder vaak nodig, wat de uitstoot en overlast van bestelbusjes vermindert.’’