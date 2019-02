Peer Swinkels begint in april aan zijn voornaamste huzarenstukje bij Bavaria in Lieshout

Nieuwe prijzenoor­log in supermarkt­land?

9:46 Maken supermarkten zich op voor een nieuwe prijzenoorlog? Plus verlaagde onlangs de prijzen van groente en fruit structureel tot wel 30 procent. Daarnaast heeft Dirk van den Broek de aanval geopend op Albert Heijn. In een paginagrote advertentie in onder meer deze krant steekt Dirk de draak met AH door te melden dat het toch wel zonde is dat de Zaandamse grootgrutter is gestopt met het aanbieden van de zogeheten ‘goedkoopjes’. Voor echte goedkope boodschappen moet je volgens de Amsterdamse supermarktketen niet bij Albert Heijn zijn, maar bij Dirk.