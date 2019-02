Peijnenburg uit Geldrop wil verkoop ontbijtkoek impuls geven

GELDROP - De ontbijtkoek is minder gewild in de huishoudens, merkt Peijnenburg. De Geldropse fabrikant werkt aan een plan om het tij te keren.

Peijnenburg innoveerde zich in de afgelopen jaren een slag in de rondte. De Peijnenburg Zero, zonder toegevoegde suiker, zag het licht. Maar ook varianten als glutenvrij, spelt, chocolade en honing. En koeken die per stuk zijn verpakt. Ze hebben niet kunnen voorkomen dat de verkoop van ontbijtkoek is gedaald, schrijft het Vlaamse moederbedrijf Lotus Bakeries in zijn jaarbericht. Precieze cijfers over de daling wil het bedrijf niet kwijt. Peijnenburg heeft zijn marktaandeel kunnen stabiliseren, dat wel.

Als marktleider in ontbijtkoek heeft Lotus Bakeries 'de ambitie om de negatieve trend te keren en de categorie opnieuw te doen groeien'. Het plan om dat te realiseren is in ontwikkeling, zegt directeur Han van Welie van Peijnenburg. ,,We kijken hoe we dingen beter kunnen doen. We zitten middenin dat proces."

Reorganisatie

Van Welie, die in november vorig jaar is aangetreden in Geldrop, zegt niet uit te sluiten dat nieuwe productverandering onderdeel zal zijn van het plan. Peijnenburg heeft productievestigingen in Geldrop, Enkhuizen en Sintjohannesga. In de fabriek in Friesland werd in 2017 een reorganisatie doorgevoerd. Als gevolg van automatisering verdwenen daar 35 banen.

Moederbedrijf Lotus Bakeries is vooral bekend van de Lotus speculoos en koekjes en van de wafels. Het investeerde stevig in een andere categorie, de zogenoemde natuurlijke tussendoortjes. Het kocht verschillende bedrijven in deze sector die als nieuwe divisie bij Peijnenburg zijn ondergebracht. De merken Bear en Urban Fruit werden overgenomen van het Britse Urban Fresh Foods. Door een samenwerking met het bedrijf Natural Balance Foods kon het ook de producten van Näkd en Trek in Nederland op de markt brengen. Vorig jaar werd met Kiddylicious het portfolio verder uitgebreid.

