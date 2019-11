Pensioenakkoord kan leiden tot hausse aan ww-uitkeringen

3D-geprinte Phi­lips-lam­pen uit lichtfa­briek Maarheeze

14 november MAARHEEZE - Zelf een Philips-lamp ontwerpen en die laten printen in Maarheeze. Signify, de voormalige lichttak van Philips, zet in op het personaliseren van verlichting. In de lichtfabriek in Maarheeze snorren op dit moment honderden 3D-printers die gepersonaliseerde lampen produceren voor de Europese markt.