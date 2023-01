Pensioenbaas Jos Brocken moest knokken tegen kortingen

Amazon, Google, Microsoft: het regent ontslagen in de Amerikaan­se techwereld

Vandaag maakte Alphabet, het moederbedrijf van Google, bekend dat het wereldwijd zo’n 12.000 banen schrapt. Ook techgiganten Microsoft en Amazon schrappen tienduizenden banen, en dit zijn zeker niet de enige voorbeelden van techbedrijven die hard in het personeelsbestand snijden. Wat is er aan de hand in Silicon Valley?

20 januari