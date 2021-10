Pensioenfonds PMT wil duurzaam investeren: ‘Klimaat belangrijk thema voor achterban’

Brutale digitale aanval teistert VDL nog steeds: zeven vragen en antwoorden

14 oktober EINDHOVEN - Sinds woensdagmiddag rollen er weer auto's van de band in de autofabriek van VDL Nedcar in Born. Maar tot het concern, toeleverancier van ASML, Philips en DAF, behoren wereldwijd nog 104 bedrijven die nog altijd last hebben van de brutale digitale aanval. Zeven vragen en antwoorden over gijzelsoftware.