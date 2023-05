Pensioenfondsen beloven dat nieuw pensioen bijna altijd goed zal zijn berekend

De nieuwe pensioenwet is een feit , maar het kan nog jaren duren voordat dat merkbaar is. Zeven vragen aan voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie, de belangenbehartiger van 166 pensioenfondsen.

Heel kort door de bocht: pensioenfondsen gaan hun enorme vermogen van 1500 miljard euro verdelen naar miljoenen persoonlijke pensioenpotjes. Vóór 2028 moeten die persoonlijke pensioenpotjes waaruit het pensioen wordt betaald zijn gerealiseerd.

Word ik nu overstelpt met e-mails en brieven van mijn pensioenfonds om het nieuwe stelsel uit te leggen?

,,Nee, zeker niet. Wat pensioenfondsen nu aan het doen zijn, is brieven sturen over de risicobereidheid. In de nieuwe wet staat dat pensioenfondsen aan deelnemers moeten vragen welke risico’s zij willen nemen. De antwoorden moeten meewegen in het besluit hoe je per leeftijdsgroep gaat beleggen. Dat is het enige dat je nu merkt. Na de zomer zal de communicatie over de nieuwe wet op gang komen. Maar daadwerkelijk merken dat er iets verandert, dat is pas over anderhalf jaar als de eerste pensioenfondsen de overstap naar het nieuwe stelsel maken.’’

Wat gebeurt er in de tussentijd?

Volledig scherm Ger Jaarsma, voorzitter Pensioenfederatie. © Pensioenfederatie ,,We hebben in de nieuwe wet de solidaire en flexibele premieregeling. Vakbonden en werkgevers zijn nu aan zet om te bepalen welke regeling wordt gehanteerd. Bij een deel is het al bepaald. Het grootste deel kiest voor de solidaire regeling.’’ Bij de solidaire regeling worden de risico’s collectief gedeeld en is het pensioen stabieler. Bij de flexibele variant kun je zelf meer de risico’s bepalen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de nieuwe regeling?

,,Niet zo veel. Je kunt geen bezwaar aantekenen tegen de wetswijziging. Je kunt ook geen bezwaar aantekenen tegen het feit dat je pensioenfonds de nieuwe regeling invoert of tegen de gekozen premieregeling. Later natuurlijk wel. Als je vindt dat er van de oude grote pensioenpot te weinig is overgeheveld naar jouw persoonlijke pensioenpot dan kun je wel bezwaar aantekenen.’’

Gaat het bezwaren regenen?

,,We zijn al een tijd bezig met het nieuwe stelsel. Pensioenfondsen verbeteren continu hun data waarop de verdeling is gebaseerd. En voordat de verdeling naar virtuele persoonlijke pensioenpotjes plaatsvindt, gaan ook De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten er nog naar kijken. Zij moeten de verdeling goedkeuren. Je kunt erop rekenen dat de berekening die je uiteindelijk krijgt correct is.’’

En als ik het er toch niet mee eens ben?

,,Er komt een externe geschillencommissie, dat is onderdeel van de wet, om de druk op de rechtspraak niet te hoog te maken. Maar hoeveel klachten er komen? Tientallen, honderden, duizenden, tienduizenden? We hebben eigenlijk geen idee. Wat we wel weten is dat 80 tot 90 procent van de gepensioneerden en de werkenden die pensioen opbouwen horen tot het ‘stille midden’. Zij zijn er helemaal niet zo mee bezig. Ze hebben iets van: sociale partners, toezichthouders, pensioenfondsen zullen ongetwijfeld zorgen voor een goede regeling. Dat hebben ze altijd gedaan, dat zal in de toekomst ook zo zijn. Er zijn twee kleine groepen van diehard voor- en tegenstanders. Zij roeren zich op sociale media, maar het zijn maar kleine groepjes. Het gros van de mensen rekent erop dat er voldoende zekerheden ingebouwd zijn. En dat is ook zo.’’

Dus er zal niets verkeerd gaan?

,,We staan voor een enorme operatie. Onze 166 pensioenfondsen moeten een verdeling over miljoenen mensen maken. Ik garandeer niet dat er niets mis zal gaan, iemand kan verkeerd in het systeem zitten, bijvoorbeeld omdat een scheiding niet is doorgegeven, waardoor de berekening niet goed is. Maar dan is er financiële ruimte om dat goed te maken.’’

Hoe groot is de persoonlijke pensioenpot?

,,Daar is niets over te zeggen. Dat verschilt per pensioenfonds en hoeveel pensioen er is opgebouwd. Er moet een verdeelsleutel naar leeftijd komen. Een gepensioneerde moet eigenlijk krijgen wat-ie nu heeft en liefst iets meer. Een jongere hoeft niet zo’n groot deel te krijgen, want hij heeft nog een beleggingshorizon van tientallen jaren. De groep 45 tot 67 zit in het midden. Met hun pot geld kan niet heel lang meer belegd worden dus zij moeten een groter deel krijgen om toch op een goed pensioen uit te komen. Pensioenfondsen gaan dus per leeftijdsgroep kijken. Hoeveel geld er uiteindelijk in jouw pensioenpot komt, is pas te zeggen op het moment dat het pensioenfonds overgaat naar het nieuwe stelsel.’’

