Pensioenmaatregels minister Koolmees werpen vruchten af: geen verlagingen bij ABP en PME

Concreet kwam de dekkingsgraad van ABP, een graadmeter voor in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, boven de kritische ondergrens uit. Het fonds maakte het concrete niveau van de dekkingsgraad nog niet bekend. Dat gebeurt later deze maand na een definitieve berekening. Dan volgt ook formeel het besluit over de pensioenen.



Van een verlaging bij ABP zal dan dus geen sprake zijn. ,,Niet verlagen van pensioenen is heel belangrijk, want dat creëert rust en dat is hard nodig voor de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord", aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van ABP. Volgens de fondsbestuurder is het huidige pensioencontract niet meer van deze tijd.