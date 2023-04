Personeel vakbond FNV dreigt nu zélf met staking: ‘Moet het goede voorbeeld geven’

Overal, zoals bij Albert Heijn en zuivelconcern FrieslandCampina, wordt deze dagen actie gevoerd voor een hoger loon. Vakbond FNV eist reparatie van de koopkracht die door de hoge inflatie is aangevreten. Werkgevers die niet op de eisen van de bond willen ingaan kunnen een ultimatum verwachten en acties en stakingen.

Maar behalve belangenbehartiger voor haar leden is de bond ook een werkgever. En werknemers bij de vakbond eisen ook gewoon reparatie van de koopkracht en automatische prijscompensatie, waarbij de lonen even sterk stijgen als de inflatie.

Maar tot nu toe biedt de bond het eigen personeel te weinig vindt FNV Personeel, de interne belangenbehartiger van de werknemers. ,,De vakbond moet het goede voorbeeld geven. Dat betekent dat de inflatie moet worden gecorrigeerd en dat de automatische prijscompensatie moet worden ingevoerd”, zegt Judith Westhoek bestuurder bij FNV Personeel in een verklaring.

,,Dit eisen onze honderden FNV-onderhandelaars ook bij andere werkgevers en het is niet zo dat de inflatie aan FNV-medewerkers voorbij is gegaan. Nu is daarom het moment voor onze werkgever om de daad bij het woord te voegen”, aldus Westhoek