Personeel VDL Nedcar gaat weer staken, boos over bod bedrijf

De vakbondsleden die werken bij autofabriek Nedcar in Born hebben unaniem een bod van eigenaar VDL afgewezen. Begin volgende week wordt er weer gestaakt. Dat bleek donderdag na afloop van twee massaal bezochte ledenvergaderingen van de vakbonden in Sittard. “De geest is uit de fles”, vatte een woordvoerder van FNV de stemming samen.