Philips boekt meer winst en ziet omzet stijgen met 4 procent

Koreaanse krant: Samsung wil snel tien EUV-machines van ASML

20 oktober VELDHOVEN - De Koreaanse chipfabrikant Samsung staat op het punt tien EUV-machines te bestellen bij ASML. Dat meldt het Zuid-Koreaanse blad Business Korea op grond van bronnen in de plaatselijke industrie. Hiermee zou de orderportefeuille bij ASML in één keer vol genoeg raken om volgend jaar de geplande twintig EUV-machines af te zetten. Volgens een woordvoerder van ASML is het bedrijf al een aantal van die machines aan het bouwen in afwachting van definitieve opdrachten.