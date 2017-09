Philips gaat bereikbaarheid van de gezondheidszorg vergroten in Afrika en Zuid-Oost Azië

Philips heeft maandag, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York, aangegeven zich nog sterker in te gaan zetten voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Afrika en Zuid-Oost Azië. Op deze continenten zijn enorme gebieden waar bewoners niet of nauwelijks toegang hebben tot de gezondheidszorg. Omdat daar geen ziekenhuizen zijn, overlijden daar veel mensen aan aandoeningen die bij de juiste zorg goed te verhelpen of te behandelen zijn. Omdat vooral zwangere vrouwen en jonge kinderen kwetsbaar zijn, hebben de Verenigde Naties voor die groep het initiatief Every Woman Every Child (iedere vrouw, ieder kind - red.) in het leven geroepen. Philips heeft in 2014 toegezegd dit initiatief te ondersteunen. Inzet van het medisch technologiebedrijf uit Eindhoven is voor 2025 het leven van ten minste 100 miljoen vrouwen en kinderen in onder meer Afrika en Zuidoost-Azië te verbeteren in gemeenschappen waar de zorg nu slecht toegankelijk is. Gisteren liet Philips weten die toezegging uit te breiden naar 300 miljoen mensen.