Philips geeft China CT-scanner cadeau en verkoopt er tientallen voor corona-diagnose

Goedgeefsheid legt geen windeieren

Deze goedgeefsheid heeft het gezondheidsconcern geen windeieren gelegd, want vervolgens kreeg Philips bestellingen voor tientallen van dergelijke dure CT-scanners, bestemd voor Chinese ziekenhuizen. Dat meldde topman Frans van Houten woensdag tijdens een persconferentie. Met de scanners, die de fabriek van Philips in China vanuit voorraad kon leveren, kunnen afbeeldingen van de longen gemaakt worden. Artsen kunnen uit die afbeeldingen opmaken of de patiënt besmet is met het coronavirus.

Capaciteit van 80 procent

Volgens Van Houten zal de uitbraak van het coronavirus zeker gevolgen hebben voor het lopende eerste kwartaal van Philips. „Alleen kunnen we nog niet aangeven wat de kwantitatieve gevolgen zullen zijn. Wel zijn er kwalitatieve gevolgen. Gelukkig zijn de fabrieken in het land weer op gang gekomen en draaien onze vestigingen er op een capaciteit van 80 procent. Dat dit nog geen 100 procent is komt onder meer omdat mensen nog ziek zijn of in quarantaine en dat sommige leveringen vertraagd zijn. Ik verwacht overigens geen afzeggingen van orders, maar wel vertragingen. Dus wat we nu inleveren kan in het tweede kwartaal ingehaald worden.”