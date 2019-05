Philips heeft belangrijkste fabriek verstopt: niet alleen technologie, maar ook luiers

interview ‘Loyaliteit was eenrich­tings­ver­keer, bedrijven moeten nu écht hun best doen’

18 mei Nieuwkomers als Bol.com en Booking.com hebben in korte tijd grote naam en faam verworven. Hoe is het ze gelukt? En hoe overleef je als kleinere ondernemer? Bijzonder hoogleraar e-commerce Cor Molenaar probeert de vragen te beantwoorden in zijn nieuwe boek: ‘Het einde van concurrentie?’ ,,Ga je er niet in mee, dan ga je onderuit.”