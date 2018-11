Philips op High Tech Next: ‘Iedereen heeft wel ergens een medische tweeling’

EINDHOVEN - Wat doen al die bedrijven op de High Tech Campus? Tijdens een uitverkocht High Tech Next deden vrijdag een aantal vertegenwoordigers van bedrijven dat in conferentiecentrum The Strip uit de doeken. Zoals topman Harold Goddijn van TomTom over zelfrijdende technieken, John Baekelmans van Imec over slimme steden en Marcel Meulman van Philips over de gezondheidstechnologie van de toekomst

„Stel dat ergens in Amerika iemand rondloopt met precies dezelfde medische gegevens als jij en deze medische tweeling krijgt een hartaanval. Dan zou het toch mooi zijn als je daar een bericht van krijgt, zodat jij direct door een cardioloog onderzocht kunt worden?” Tot dat punt had Marcel Meulman van Philips Global Services met zijn betoog over de rol van Philips in de gezondheidszorg van de toekomst het publiek nog nauwelijks weten te beroeren. Maar dit toekomstbeeld, waarmee Meulman de potentie van grote databestanden wilde aantonen, sloeg bij velen aan.

Big data steeds belangrijker

Die zogeheten big data, zo maakte Meulman duidelijk, zijn een steeds belangrijker element bij de ontwikkeling van de producten die Philips maakt. Door haar wereldwijde aanwezigheid kan Philips veel informatie, bijvoorbeeld medische dossiers, met elkaar vergelijken. Als twee personen tot in detail dezelfde medische kenmerken en geschiedenis hebben, dan is het verloop van hun gezondheid en het optreden van ziektes doorgaans ook gelijk, zo redeneerde Meulman.

Volledig scherm De stand van TNO op de High Tech Next. © Jean Pierre Reijnen

Philips gebruikt computerdata in principe geanonimiseerd, zei Meulman op kritische vragen uit de zaal. „We maken gebruik van kunstmatige intelligentie die voor ons een heleboel doet. Dat moeten we uiteraard goed controleren en ervoor zorgen dat we ons aan de strengste wetten houden.” Maar hoe kunnen we Philips vertrouwen?, vroeg presentator Bart Brouwers. Meulman: „We kunnen ons niet veroorloven het vertrouwen van consumenten en van medische specialisten te beschamen. Want dat zijn onze klanten die we graag willen houden.”

Digitale pathologie