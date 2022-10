Philips schrijft 1,3 miljard euro af vanwege terugroepactie slaapapneu-apparaten

Philips verwacht dat een mogelijke schikking wegens de kwestie in de Verenigde Staten een forse hap uit de waarde van dochteronderneming Respironics zal nemen. Philips meldde in juli te onderhandelen met het Amerikaanse ministerie van Justitie over een schikking.

In bepaalde apneuapparaten van Philips kan isolatieschuim afbrokkelen, met mogelijke gezondheidsproblemen voor gebruikers als gevolg. Philips moet in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen. Afgelopen zomer had Philips 3 miljoen vervangende apparaten geproduceerd. De kwestie kwam vorig jaar aan het licht, maar volgens de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) waren al in 2015 aanwijzingen dat er iets mis was.

Juridische claims

De problemen met de apneuapparaten zadelden Philips eerder al op met een kostenpost van 719 miljoen euro, nog los van juridische kosten voor bijvoorbeeld claims van boze patiënten. Beleggers zijn ook ontevreden over de gang van zaken. De belangenvereniging voor particuliere beleggers VEB stelde Philips vorige maand aansprakelijk voor de verliezen die aandeelhouders hebben geleden. De schade door de koersverliezen raamt de VEB op 16 miljard euro.

Philips meldde in zijn winstwaarschuwing ook last te houden van onderdelentekorten. Omdat knelpunten in de toeleveringsketen heviger waren dan eerder verwacht, zal de omzet in het derde kwartaal zo’n 5 procent lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst zal ook een stuk lager liggen dan een jaar eerder, meldde het bedrijf in de aanloop naar de publicatie van de definitieve kwartaalcijfers op 24 oktober.