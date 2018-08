Philips wil Harrison als commissaris

Lieselotte Kruf (33) nieuwe directeur Dommelsche Bierbrouwe­rij

9:08 VALKENSWAARD - Lieselotte Kruf (33) is per 1 september aangesteld als directeur van de Dommelsche Bierbrouwerij in Dommelen. Ze volgt Olivier Declercq op, die start als Europees directeur Logistieke Support bij AB InBev in Leuven.