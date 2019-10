Philips wil met vier andere giganten meebetalen aan extra hoogleraren AI

Hoogleraren en (hoofd)docenten

Om te beginnen willen Philips, Ahold Delhaize, ING, KLM en NS ieder vijf hoogleraren of (hoofd)docenten gezamenlijk met universiteiten benoemen. Er worden dus in totaal 25 mensen bij universiteiten aangesteld die voor een deel door het bedrijf en voor een ander deel door de onderwijsinstelling worden bekostigd. Omdat salarissen in het bedrijfsleven doorgaans beter zijn dan in het onderwijs hopen de bedrijven zo aantrekkelijke posities te hebben voor hoog getalenteerde AI-specialisten. In een later stadium willen de deelnemers aan Kickstart AI het aantal gezamenlijke benoemingen mogelijk uitbreiden tot zestig.