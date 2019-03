Picnic is het snelst groeiende bedrijf van Nederland

‘Nederland­se brexitscha­de 3 miljard per jaar’

5:34 Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie komt Nederland op 3,16 miljard euro aan economische schade per jaar te staan. Dat is omgerekend jaarlijks gemiddeld 186 euro welvaartsverlies voor de Nederlander. Dat heeft de gezaghebbende Bertelsmann Stiftung berekend op basis van een brexit met afspraken tussen Londen en Brussel over de scheiding.