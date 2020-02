Piep, zegt de slimme afvalbak van Procomat uit Best: ik ben vol

Ze staan in Best, Hamburg, Oslo en zelfs in Australië en Nieuw-Zeeland. De slimme afvalbakken voor zwerfafval van Procomat gaan de wereld over. Het bedrijf uit Best beleeft een doorbraak met zijn ProcoPress, bevestigen Mat Gerrits en Robert Hoedt. ,,Dit jaar verwachten we er 800 tot 1000 te leveren. Daarmee zijn we een serieuze speler met een positie in de top 3 in de wereld", zegt Gerrits.