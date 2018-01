Piloten Air France dreigen met acties

Bosch neemt belang in na­vi­ga­tie­be­drijf HERE

14:47 EINDHOVEN - Het Duitse bedrijf Bosch met een grote vestiging in Eindhoven neemt een belang van vijf procent in navigatiebedrijf HERE Technologies. Bosch neemt de aandelen over van de huidige grootaandeelhouder, de eveneens Duitse autofabrikant BMW. Financiële details over de transactie zijn niet bekendgemaakt.