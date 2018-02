Piloten stellen Transavia ultimatum

Eén minuut voor twaalf

Eerder deze week deelden de piloten al flyers uit aan reizigers op de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. ,,Staken doen we liever niet, want vliegen zit in ons bloed", reageerde VNV-woordvoerder Joost van Doesburg eerder. ,,We zijn al veertien maanden in overleg met het management van Transavia, maar zonder resultaat. Het wordt nu tijd om een duidelijk signaal af te geven. We hopen dat het management ditmaal wel naar ons luistert, zodat we van een staking af kunnen zien", licht de zegsman toe. ,,Het is één minuut voor twaalf."



Transavia liet toen weten graag een goede cao af te spreken en daar haar uiterste best voor te gaan doen. De huidige cao voor piloten van Transavia is al ruim een jaar verlopen.