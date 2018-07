Pinnende vakantieganger meer kwijt door wisselkoerstruc

Vakantieplannen buiten de eurozone? Pas op met pinnen of afrekenen in euro's. Ongemerkt betaal je een flinke provisie, waarschuwt de Consumentenbond. Europese consumentenorganisaties willen een verbod op deze wisselkoerstruc.

In het buitenland bieden veel banken, hotels en winkels deze dienst aan: een omrekenservice. In plaats van in de lokale munteenheid kun je in dat geval afrekenen in euro’s. Dat lijkt handig; je weet immers meteen wat je kwijt bent in euro’s. Toch is het oppassen geblazen, stelt de Consumentenbond. In werkelijkheid ben je dan tot wel 12 procent duurder uit dan bij het pinnen of afrekenen in buitenlandse valuta.

Dit verschil kwam aan het licht tijdens een onderzoek van de Duitse collega’s van de Consumentenbond naar de omrekenservice, ook wel Dynamic Currence Conversion genoemd. De onderzoekers namen de proef op de som in dertien landen buiten de eurozone en rekenden af in de lokale valuta én in euro’s. De uitkomst: de bedragen lagen met de service 2,6 tot 12 procent hoger. In Polen, Hongarije en Tsjechië werden de hoogste kosten in rekening gebracht.

Misleiding

Dit is misleiding, reageert de Consumentenbond. ,,Als klant heb je geen idee dat je die hogere opslag betaalt als je in euro’s betaalt of opneemt. Sterker nog, de consument wordt bewust op het verkeerde been gezet. Bij sommige betaalautomaten staan bij de DCC-optie teksten als ‘0% commission’ of is de DCC-optie in groene letters weergegeven'', aldus directeur Bart Combee.

Quote De consument wordt bewust op het verkeerde been gezet Directeur Bart Combee van de Consumentenbond De Europese consumentenorganisatie Beuc - waartoe ook de Consumentenbond behoort - wil dat er een einde komt aan deze 'DCC-oplichting'. Een consument moet al voor betaling of de geldopname de werkelijke kosten met de DCC en niet-DCC kunnen vergelijken alvorens een keuze te maken.

Het lijkt erop dat het verbod er wel gaat komen; de Europese Commissie heeft een voorstel neergelegd waarmee commerciële partijen transparanter moeten zijn over de kosten die zij in rekening brengen. Het is nu nog aan het Europees parlement om dit goed te keuren.

Dichterbij

Overigens hoef je niet ver te reizen om op hogere kosten gejaagd te worden, voegt de Consumentenbond eraan toe. Wie in Nederland vreemde valuta inslaat, krijgt ook te maken met hogere kosten.

Als voorbeeld noemt de bond de opname van 2000 Noorse Kronen bij een wisselkantoor. In Nederland ben je tussen de 18 tot 28 euro meer kwijt (tot 13 procent) dan als je pint in Noorwegen. Overigens heeft de bond nog een advies aan consumenten: pin niet meteen bij aankomst op het vliegveld. Ook daar wordt volgens de Consumentenbond vaak met ongunstige wisselkoersen gerekend en worden consumenten bewust op extra kosten gejaagd.