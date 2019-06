Pinprobleem Albert Heijn veroorzaakt door storing firewall

Vakbond bezorgd over toekomst Hudson’s Bay

11:15 Vakbond CNV is bezorgd over de onzekere toekomst van warenhuisketen Hudson’s Bay in Nederland. Bij het bedrijf is een financieel adviseur ingehuurd om te kijken hoe het verder moet met de vijftien winkels in Nederland. De resultaten blijven zo achter dat Hudson’s Bay mogelijk winkels moet sluiten.