Pitbull Broadcom laat Qualcomm, dat NXP in Eindhoven wil overnemen, los

EINDHOVEN - Als een pitbull beet Broadcom zich vast in het onwillige Qualcomm. Maar de gekwelde chipreus, die NXP in Eindhoven wil overnemen, kreeg hulp uit onverwachte hoek. Op bevel van president Trump zelf kwam Qualcomm vrij.

Een presidentieel decreet dat alle activiteiten verbiedt die leiden tot overname van Qualcomm door Broadcom. Het moet voor de vasthoudende topman Hock Tan van Broadcom een slag recht in het gezicht zijn. Begin november waren hij en president Donald Trump nog beste vrienden. Tan was te gast in het Witte Huis waar hij bekend maakte zijn bedrijf na drie jaar terug te verhuizen van Singapore naar de VS. Trump noemde Tan en Broadcom meermaals geweldig ('great') en pronkte met de verhuizing als winst voor zijn land.

Pijnlijke nederlaag

Maar nu bezorgde Trump de harde zakenman een pijnlijke nederlaag. Hij wist bijna zeker dat de aandeelhouders van Qualcomm achter zijn plan van de overname, met 141 miljard dollar de grootste ooit, zouden gaan staan. De aandeelhoudersvergadering was tegen zijn zin uitgesteld tot 3 april, maar dan zou het goedkomen. Qualcomm zou van hem worden en wel met of zonder het Eindhovense NXP. Maar nu is de situatie in één keer anders.

Voor de net benoemde topman Jeffrey Henderson van Qualcomm moet het een enorme opluchting zijn. Zijn bestuur heeft met niet de geringste vijanden te maken gehad. Apple dat een miljard betaalde licentiegelden terug eist en de Europese Commissie, die dreigde de overname van het Eindhovense NXP te blokkeren. Of de vechtkapitalist Elliott Management, die 6 procent van de aandelen NXP kocht en met medeaandeelhouders de prijs voor NXP opdreef. Maar de ergste was toch die Hock Tan van Broadcom, nota bene kleiner dan Qualcomm, die met geweld het hele bedrijf weg dreigde te kapen.

Bevrijd van lastpak

Dankzij Trump is Qualcomm nu voorlopig bevrijd van deze lastpak. De motie om zes van de elf bestuurders te vervangen door Broadcom getrouwen is van tafel en kan dus ook niet meer ter stemming worden gebracht. Qualcomm heeft onmiddellijk een nieuwe aandeelhoudersvergadering uitgeschreven, ook op last van de president, op 23 maart.

Dan kan ook de overname van NXP ter sprake komen, want die loopt minder soepel dan verwacht. Ook na het hogere bod van 43 miljard dollar, exclusief schulden, kwamen onvoldoende aandeelhouders over de brug. Maar nu heeft het bestuur weer ruimte om de aandeelhouders van NXP over te halen. De stand is nog maar 19 procent van de aandelen, terwijl 70 procent nodig is om de overname door te laten gaan.

