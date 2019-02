Plaatjes waar mensen blij van worden uit Eindhovense koker

Fotografen met humor, zo omschrijven Richard van Merode en Thijs en Jord Groenhuis van het Eindhovense bedrijf Fototainer zichzelf. Ze maken foto's waar mensen blij van worden. ,,Het zijn foto's met een laagje", legt Van Merode uit. ,,We voegen er dingen aan toe en proberen mensen op die manier te verrassen en een lach te bezorgen.” Of te laten schrikken. Voor tv-zender Fox bouwde Fototainer een huis met zombies voor op de treinstations van Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. ,,We begonnen als sfeerfotograaf, maar bouwen nu complete decors om daar foto's bij te maken", zegt Thijs Groenhuis. ,,Zo deden we de klus voor Fox in de aanloop naar de start van een seizoen van The Walking Dead." Behalve voor Fox werkt Fototainer onder andere voor Netflix, PSV, VDL, Boskalis en Hurks.