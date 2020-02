Plan hightech in Brainport om meer innovatie samen met Duitsland te doen

Meer dan bloemen en kaas

Marc Hendrikse, topman van NTS-Group en boegbeeld van de topsector hightech systemen en materialen (HTSM), zegt dat de notitie moet leiden tot een volgende stap in de samenwerking. „We hebben al bereikt dat de Duitsers weten dat we niet alleen het land van bloemen en kaas zijn. De handel is goed op gang gekomen dankzij samenwerking met Duitse hightech clusters en partners en onze jaarlijkse presentatie op de Hannover Messe. Maar we willen meer dan voorheen al in het stadium van de innovatie met de Duitsers samenwerken.”

In het Duitslandplan, dat in maart wordt gepresenteerd, staat beschreven welke activiteiten de diverse clusters, zoals die van halfgeleiders, AutomotiveNL, fotonica en Brainport Industries al doen met Duitsland. Hendrikse denkt dat via die kanalen het mogelijk is ook al in het stadium van innovatie een rol in Duitsland te spelen. „We hebben veel te bieden als het gaat om innovatie. Duitsland staat voor een grote taak om het elektriciteitsnet geschikt te maken voor elektrische voertuigen. Dat de systemen niet overbelast raken als 's avonds alle elektrische auto's opgeladen moeten worden. Wij zijn goed in dit soort niches, waarbij je verschillende technologieën met elkaar moet verbinden.”