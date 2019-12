‘Plannen Shell, BP en rest oliesector leveren evenveel uitstoot op als 1200 nieuwe kolencentrales’

,,Het verbranden van olie en gas uit de nieuwe velden waarin komende jaren wordt geïnvesteerd, levert nog tientallen jaren broeikasgassen op. Die kan de aarde er niet bij hebben’’, zegt onderzoeker Laurie van den Burg van Milieudefensie, dat het rapport vandaag op de klimaattop in Madrid presenteert samen met Greenpeace en een dozijn andere organisaties. ,,Met het verbranden van de bestaande olie- en gasreserves wordt het doel van 1,5 graden opwarming al ruimschoots overschreden. Er is geen enkele ruimte voor méér olie- en gaswinning.’’



Shell prijkt hoog op de lijst van bedrijven die volgens het rapport komende jaren het meest in nieuwe olie- en gasvelden investeren: alleen het Russische GazProm trekt daar nog meer geld voor uit. Volgens Milieudefensie onderstreept dat de noodzaak van de rechtszaak die de organisatie tegen Shell heeft aangespannen vanwege het aandeel van het Nederlands-Britse concern in de mondiale klimaatverandering. ,,Shell is niet van plan zelf zijn beleid aan te passen, daarom moeten wij het bedrijf via de rechter dwingen om verantwoordelijkheid te nemen.”



ExxonMobil staat derde op de lijst. Het Amerikaanse oliebedrijf stond afgelopen maand in New York terecht omdat het beleggers zou hebben misleid over de kosten van klimaatverandering.