Plasticreycler Ioniqa uit Eindhoven slaat grote slag met Coca Cola

Tien jaar van overleven is het, erkent oprichter Tonnis Hooghoudt van Ioniqa volmondig. Als startend bedrijf ga je langs berg en dal. Een piekmoment viert de uit de TU/e voortgekomen start-up nu het toetreden van The Coca Cola Company als investeerder publiek is gemaakt.

De samenwerking met de Amerikaanse multinational staat voor ‘erkenning', weet Hooghoudt. Vooral omdat The Coca Cola Company 's werelds grootste gebruiker is van PET-plastic.

Juist dat moeilijk te recyclen afval van voedselverpakkingen vormt de basis voor Ioniqa. Het heeft technologie ontwikkeld om gekleurd plastic met behulp van een chemisch proces terug te brengen tot gezuiverde polymeerbouwstenen. Die kunnen later weer worden omgevormd tot PET-plastic. Dat doet de Thaise producent van PET-plastic Indorama, een bedrijf waarmee Ioniqa samenwerkt.

Voor de verpakkingen van onder meer Coca Cola, Fanta, Sprite, sappen en sportdranken gaat de befaamde drankenproducent het gerecyclede PET-plastic afnemen waarvoor Ioniqa de grondstoffen levert. Eerder verbond voedingsmiddelenconcern Unilever zich als afnemer aan Ioniqa en zijn Aziatische partner voor de PET-productie. Voor zowel The Coca Cola Company als Unilever geldt dat het streeft naar gebruik van gerecycelde materialen voor zijn verpakkingen.

Voor de PET-recycling neemt Ioniqa naar verwachting in april volgend jaar zijn eerste fabriek, in Geleen op de Chemelot Campus, in gebruik. ,,Vanaf de zomer kunnen we daar vol draaien", denkt directeur Hooghoudt. De vestiging heeft een jaarlijkse capaciteit van 10.000 ton per jaar. Voor de aanvoer van het te recyclen PET-plastic zijn contracten gesloten met afvalverwerkende bedrijven in binnen- en buitenland.

Door de investering van The Coca Cola Company in de vorm van een lening van een onbekend bedrag kan de productie sneller worden verhoogd, is de gedachte. Ioniqa wil licenties voor gebruik van zijn technologie verkopen aan partijen die meer, grotere recyclingfabrieken in de wereld willen bouwen. ,,We zijn bezig met het samenstellen van licentiepakketten", zegt Hooghoudt. ,,We voeren de eerste gesprekken met geïnteresseerden. Het is daarom belangrijk dat we de fabriek in Geleen kunnen laten draaien. Dan kunnen we laten zien dat het gaat zoals we zeggen dat het gaat.”